Serie A, Hellas Verona: ufficiale Gabriele Cioffi nuovo allenatore

14-06-2022 14:40

Con un comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, l’Hellas Verona comunca ufficialmente l’ingaggio di Gabriele Cioffi come nuovo allenatore della prima squadra. L’ex Udinese andrà a sostituire Igor Tudor, che nel corso di questa stagione ha svolto un grande lavoro valorizzando anche parecchi giocatori.

Questo il comunicato apparso sul sito della società veneta:

“Verona – Hellas Verona FC comunica di aver affidato la conduzione tecnica della Prima Squadra a Gabriele Cioffi, che si è legato al Club gialloblù sino al 30 giugno 2024.

Nato a Firenze il 7 settembre 1975, Cioffi poco dopo aver concluso una lunga carriera da calciatore – nella quale ha calcato i campi di Serie A, B e C – nel luglio 2012 inizia il suo percorso da allenatore in Lega Pro prima nel Carpi e poi nel Gavorrano.

Dopo alcune esperienze formative con società estere, allena in Australia all’Eastern United e collabora con l’Aston Villa, Cioffi torna in Italia a novembre 2015, per assumere la guida della formazione Berretti del Südtirol. Lascia la panchina del Club altoatesino nel dicembre dello stesso anno, perché viene chiamato come assistente di Henk ten Cate, tecnico dell’Al-Jazira ad Abu Dhabi. Con il Club emiratino, Cioffi conquista la fase a gironi della Champions League Asiatica, vincendo la Coppa del Presidente degli Emirati Arabi Uniti.

Nel dicembre 2016 assume il ruolo di vice allenatore di Gianfranco Zola, tecnico del Birmingham City nel campionato inglese di Championship. L’anno seguente si trasferisce di nuovo ad Abu Dhabi, questa volta come assistente dell’Al Dhafra, dove conquista l’obiettivo salvezza. Nel 2018 diventa l’allenatore del Crawley Town, Club appartenente alla quarta serie inglese con cui riesce a mantenere la categoria al termine del primo anno e – l’anno successivo – ad eguagliare il miglior posizionamento della storia della squadra in English Football League Cup, arrivando fino al quarto turno della manifestazione e ottenendo il primo successo contro una squadra di Premier League (Norwich City).

Nel settembre 2020 Cioffi ritorna in Italia, e accetta l’incarico di vice allenatore di Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, con il quale raggiunge l’obiettivo salvezza nella Serie A 2020/21. Un anno più tardi, nel dicembre 2021, subentra a Gotti in panchina e termina la stagione di Serie A TIM conquistando il dodicesimo posto in classifica.

Hellas Verona FC rivolge a mister Gabriele Cioffi, e a tutti i componenti del suo staff, un caloroso benvenuto e gli augura buon lavoro.