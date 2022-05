Serie A, il Cagliari verso il cambio in panchina per la prossima stagione

17-05-2022 20:21

Il Cagliari ha vissuto una stagione 2021/2022 davvero pessima, con tre cambi di allenatore che però hanno portato a risultati davvero deludenti e a un passo dalla retrocessione in Serie B.

Con una giornata ancora da giocare infatti il Cagliari è terzultimo ad appena 29 punti, meno due della Salernitana.

Ora la squadra è affidata ad Agostini ma, sia in A che in B, ai sardi servirà un altro allenatore, e come riporta TMW, questo potrebbe essere Beppe Iachini, liberatosi dall’accordo col Parma proprio nella giornata di oggi. Una trattativa ancora non c’è, ovviamente, ma le cose potrebbero evolvere in fretta nelle prossime settimane.

OMNISPORT