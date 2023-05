Serie A, il Monza ribalta il Sassuolo nel recupero

Vantaggio di Berardi a fine primo tempo, nella ripresa reti di Ciurria e Pessina.

19-05-2023 22:57

Il Monza ribalta il Sassuolo nel secondo tempo e prosegue la striscia di risultati utili consecutivi, staccando Fiorentina e Torino e portandosi così all’ottavo posto in solitaria. Match iniziato col minuto di silenzio per ricordare le vittime dell’alluvione in Emilia-Romagna.

Vantaggio firmato da Berardi nei minuti di recupero del primo tempo dal dischetto. Nella ripresa pareggio di Ciurria. Il match cambia con l’espulsione di Tressoldi, gli ospiti spingono per il vantaggio che arriva al 93′ con capitan Pessina.