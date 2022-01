Serie A: il Verona rimonta e batte il Bologna

21-01-2022 23:02

Nella prima partita della ventitreesima giornata di Serie A il Verona ha battuto in rimonta il Bologna per 2-1 al Bentegodi. I rossoblù di Mihajlovic vanno in vantaggio al 14’: Orsolini, dopo una verticalizzazione di Soriano, calcia rasoterra sul primo palo battendo Montipò. Al 38’ il pareggio degli scaligeri di Tudor: Lazovic dalla sinistra mette al centro sul primo palo dove Caprari segna il suo ottavo gol stagionale con uno splendido colpo di tacco. Il gol decisivo dell’Hellas arriva all’85’: contropiede di Lasagna sulla destra e cross al centro dove Kalinic mette in rete di testa.

OMNISPORT