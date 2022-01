Verona, Tudor: "Bologna ostico, ma noi in forma"

20-01-2022 16:56

In vista del match contro il Bologna, il tecnico del Verona Tudor è intervenuto in conferenza stampa: “Noi stiamo bene, ma il Bologna è un avversario ostico. E’ stata una settimana breve, giocando di venerdì, ma abbiamo fatto il massimo per recuperare più energie possibili”.

Tudor è soddisfatto del rendimento dell’Hellas: “E’ un buon momento per la squadra, sia dal punto di vista fisico che psicologico, e questo è importantissimo per fare bene. E’ un piacere allenare questi ragazzi, ho trovato un gruppo eccezionale fatto di giocatori che la società è stata brava a scegliere, anche per profilo caratteriale. C’è un bel mix di calciatori esperti e di altri più giovani. Ora bisogna essere intelligenti e saper premere ancora sull’acceleratore, senza pensare alla classifica e senza fare calcoli. La sosta, invece, ci sarà utile per recuperare al meglio chi si è potuto allenare meno ultimamente, anche a causa del Covid-19”.

