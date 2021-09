Serie A 2021-2022, Inter-Atalanta: le probabili formazioni

Primo big match in campionato per l’Inter, opposta nel secondo anticipo della sesta giornata di Serie A all’Atalanta di Gian Piero Gasperini.

Separate da soli tre punti in classifica dopo cinque turni, entrambe le formazioni proveranno ad allungare le rispettive strisce di successi andando a caccia del risultato pieno sul prato del “Meazza”.

Simone Inzaghi proverà fino all’ultimo a recuperare Correa (infortunatosi col Bologna) ma, in ogni caso, partirà con la coppia titolare Dzeko-Martinez, un duo che ha già dato parecchie soddisfazioni in questo avvio ai tifosi nerazzurri. Sulle fasce Perisic e Darmian dovrebbero ancora essere i prescelti del tecnico ex Lazio il quale invece sicuramente dovrà fare a meno di Vidal e Sensi, entrambi infortunati.

Gasperini invece ritroverà Freuler (titolare al fianco di De Roon) e, viste le belle prove precedenti, dovrebbe ancora preferire Zappacosta sulla fascia destra. Qualche dubbio in più invece in attacco dove, dietro a Zapata, Malinovskyi è in vantaggio su Ilicic e Pessina dovrebbe essere impiegato dall’inizio anche se non al meglio (problema al piede).

Di seguito i probabili schieramenti di stasera.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Palomino, Djimsiti; Zappacosta, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Malinovskyi, Zapata. All. Gasperini

OMNISPORT | 25-09-2021 10:38