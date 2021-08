Serie A, Inter-Genoa: le formazioni ufficiali

Sono appena state diramate le formazioni ufficiali di Geno-Inter, debutto di campionato per entrambe le squadre. L’Inter è reduce da sei vittorie di fila contro il Genoa in Serie A, con un punteggio complessivo di 21-0; solo contro una squadra i nerazzurri hanno evitato di subire gol per almeno sette gare di fila nella massima serie, la Reggina – serie arrivata a 11 nel 2008.

Ecco le scelte di Simone Inzaghi e Davide Ballardini:

INTER (3-5-1-1): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Sensi; Dzeko. All: Inzaghi.

GENOA (3-5-2): 57 Sirigu; 3 Vanheusden, 14 Biraschi, 4 Criscito; 27 Sturaro, 47 Badelj, 65 Rovella, 33 Hernani, 50 Cambiaso; 19 Pandev, 91 Kallon. All: Ballardini.

OMNISPORT | 21-08-2021 17:44