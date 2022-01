Serie A, Joao Pedro spreca il rigore: la Fiorentina in 10 pareggia a Cagliari

23-01-2022 14:47

Rimpianti nel match delle 12.30, sia per i padroni di casa che per gli ospiti. Solo 1-1 tra Cagliari e Fiorentina, con i sardi che non riescono a vincere il match in superiorità numerica, sprecando anche il rigore del 2-0. I viola invece avrebbero voluto vincere contro la terzultima in classifica, ma nulla da fare. Alla fine è un pareggio che fa sorridere più la Fiorentina.

Cagliari in vantaggio al 47′ con un bel colpo di testa di Joao Pedro su angolo di Pereiro. Al 64′ Odriozola viene espulso per fallo di mano ma Joao Pedro fallisce dal dischetto il 2-0. I viola si salvano grazie alla rete di Sottil dopo un bel contropiede al 75′.

