Serie A, Juric e Zanetti alimentano già il calciomercato

Palladino e Thiago Motta tra i candidati alla panchina granata, il tecnico dell'Empoli nel mirino di Udinese e Sassuolo.

08-03-2023 19:54

Comincia la giostra del calciomercato, avvicinandosi molte squadre ai loro obiettivi, specie quelle in procinto di salvarsi: sono Ivan Juric e Paolo Zanetti, che guidano Torino ed Empoli, i principali oggetti dell’attenzione.

Il croato è ambizioso e non è detto che Urbano Cairo lo sia altrettanto: in caso di sua partenza verso lidi esteri, come Francia (Nizza); Germania (Wolfsburg), Inghilterra (Nottingham o Southampton), il ds Vagnati potrebbe, secondo le indiscrezioni de La Repubblica, fare una telefonata a Thiago Motta o Raffaele Palladino. Anche Paolo Zanetti, che sta disimpegnandosi alla grande sotto il profilo del gioco all’ombra della Collegiata di Sant’Andrea, è profilo sotto osservazione: l’ex Venezia piace a Udinese e Sassuolo.