Juve, Dybala e Morata out: i tempi di recupero delle due punte

La Juventus ha conquistato la seconda vittoria consecutiva in Serie A. Dopo il 3-2 con lo Spezia, nell’ultimo turno è arrivato un altro 3-2 all’Allianz Stadium contro la Sampdoria di Roberto D’Aversa. Se i bianconeri possono sorridere per i 3 punti portati a casa, di certo lo stesso non si può dire pensando agli infortuni muscolari di Paulo Dybala (autore del primo gol bianconero) e di Alvaro Morata. Nella giornata di oggi sono stati effettuati dei test clinici al J Medical che hanno rivelato l’esatta natura dell’infortunio e i relativi tempi di recupero.

Come anticipato da Max Allegri nel post partita, entrambi salteranno comunque i due impegni di questa settimana contro Chelsea (in Champions League mercoledì 29) e il derby contro il Torino del fine settimana.

La mattinata dei due centravanti bianconeri si è svolta con relativa tranquillità. Alvaro Morata è arrivato al centro verso le 9.30 per poi dare il cambio all’argentino. Entrambi si sono anche fermati assieme ai tifosi per una breve sessione di autografi e selfie. I problemi dei due giocatori sono molto simili: coscia destra per Morata, coscia sinistra per Dybala, anche se i tempi di recupero non sono proprio gli stessi.

Dagli esami strumentali è infatti emerso che il problema della Joya è di entità minore rispetto a quello dell’iberico, e dunque potrà essere arruolato sicuramente prima. Parlando nello specifico dei tempi di recupero, Dybala potrebbe essere in campo già dopo la sosta come rivelato da Sky Sport. Nel caso non si dovesse vedere in campo il 17 ottobre contro la Roma, l’obiettivo sarebbe la sfida di Champions con lo Zenit in programma tre giorni dopo. Per Alvaro Morata invece la questione è diversa, e potrebbe saltare anche la trasferta russa per essere a disposizione solamente contro l’Inter nel 24 ottobre, o addirittura alal successiva col Sassuolo del 27.

Di seguito anche il comunicato ufficiale apparto sul sito della Juventus:

Gli accertamenti diagnostici effettuati questa mattina presso il J Medical hanno evidenziato:

– Per Alvaro Morata una lesione muscolare di basso grado del bicipite femorale della coscia destra.

– Per Paulo Dybala una elongazione del muscolo semitendinoso della coscia sinistra.

Entrambi rientreranno a disposizione dopo la sosta per gli impegni delle nazionali.

OMNISPORT | 27-09-2021 13:54