Dybala, infortunio e lacrime in Juventus-Sampdoria

Brutte notizie per Massimiliano Allegri e la Juventus. Nel corso della sfida di campionato contro la Sampdoria, in programma alle 12:30 all’Allianz Stadium e valida per il 6° turno, il capitano bianconero Paulo Dybala ha lasciato il campo in lacrime dopo 20 minuti a causa di un problema muscolare. Dopo un allungo, la ‘Joya’ ha subito fatto un cenno alla panchina, prima di dirigersi verso l’esterno del terreno di gioco

In pochi minuti, l’attaccante argentino classe 1993 è passato dalla gioia per il gol del vantaggio, realizzato con un sinistro di prima intenzione dal limite dell’area, allo sconforto per l’infortunio.

Dybala ha lasciato il campo: al suo posto Massimiliano Allegri ha inserito Dejan Kulusevski, che è andato ad occupare la posizione ricoperta in precedenza dall’argentino, alle spalle di Alvaro Morata.

Nelle prossime ore, Paulo Dybala si sottoporrà agli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio. Successivamente, lo staff medico della Juventus potrà valutare più dettagliatamente la situazione e capire i tempi di recupero del numero 10 bianconero.

OMNISPORT | 26-09-2021 13:36