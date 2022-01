Serie A, Juventus: lo United ha deciso su Cavani

10-01-2022 15:08

La Juventus, nonostante l’ottima prova di Alvaro Morata contro la Roma, è sempre alla ricerca di un attaccante. I nomi sulla lista della dirigenza sono molti, ma tra questi dovrebbe essere tolto quello di Edinson Cavani. L’uruguaiano, infatti, non lascerà Manchester in questa sessione di mercato.

L’ex Napoli è infatti tenuto in grande considerazione da parte del nuovo tecnico Rangnick, che come riporta la BBC, è riuscito a convincerlo a rimanere ai Red Devils dopo un colloqui di circa 30 minuti. Per la Juve un altro nome da depennare nella non facile ricerca di una punta per gennaio.

