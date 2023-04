Serie A 2022-2023, Juventus-Napoli: le probabili formazioni

Potrebbero riposare Di Maria e Cuadrado con la coppia Milik – Vlahovic davanti. Spalletti non ha Mario Rui, Politano, Rrahmani e Simeone

23-04-2023 09:24

Big-match Juventus-Napoli oggi alle 20:45 all’Allianz Stadium di Torino. Massimiliano Allegri gestisce la rosa tra Europa League e Coppa Italia: probabile un turno di riposo per Di Maria e Cuadrado. Forse anche Gatti. In attacco la coppia Milik – Vlahovic, De Sciglio dentro subito. Poker di assenti per Spalletti: Mario Rui, Politano, Rrahmani e Simeone. Dentro Lozano, Olivera e Juan Jesus.

Ecco le probabili formazioni:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bonucci, Danilo; De Sciglio, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik. All. Allegri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Spalletti.