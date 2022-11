Serie A, Juventus: nuova idea per la fascia destra

26-11-2022 10:14

La Juventus contiunua a sondare il mercato per trovare un nuovo esterno destro, che possa affiancarsi, sostituire e dare il cambio a Juan Cuadrado, uno dei fedelissimi di Allegri ce però non può di certo giocarle tutte.

Il nome individuato dagli uomini mercato bianconeri, scrive Tuttosport, è quello di Joakim Maehle, attualmente in Qatar con la Danimarca ma in forza all’Atalanta. Il danese non ha brillato a Bergamo, ed è dunque ritenuto sacrificabile dalla società. I bianconeri puntano a un prestito con riscatto, ma il prezzo di 15 milioni fissato dalla Dea è ritenuto eccessivo. Ai 10 milioni di può chiudere.

I rapporti tra le due società sono ottimi e sembra ci sia anche disponibilità a trattare.