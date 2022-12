Serie A, Juventus: Vlahovic potrebbe salutare in estate, Arsenal in agguato

10-12-2022 18:45

L’Arsenal sarebbe il principale candidato all’acquisto dell’attaccante della Juventus Dusan Vlahovic, dopo che l’infortunio di Gabriel Jesus ha messo in luce la mancanza di profondità in attacco dei Gunners.

Vlahovic, 22 anni, è stato acquistato dalla Fiorentina per 70 milioni di euro nel gennaio di quest’anno e ha iniziato l’attuale Serie A in ottima forma, con sei gol e un assist nelle sue prime 10 partite. Ha saltato però le ultime quattro partite di campionato della Juventus prima della pausa dei Mondiali a causa di un infortunio all’adduttore e non è riuscito a incidere più di tanto con la Serbia in Qatar, segnando un gol in 79 minuti di gioco.

Sebbene abbia ancora tre stagioni di contratto, le turbolenze societarie della Juventus potrebbero portare a una sua cessione. Secondo Calciomercato.com, Vlahovic non è più considerato l’inamovibile che era prima dell’inizio della stagione, citando la “situazione societaria” come un fattore importante in questo senso.

L’indiscrezione implica che Vlahovic sarà venduto solo se sarà necessario e, soprattutto, che probabilmente la Juventus non inizierà a prendere in considerazione questa possibilità prima della fine della stagione.

Con Jesus che dovrà saltare tre mesi dopo l’intervento al ginocchio, l’Arsenal dovrà decidere se il bisogno di copertura implichi la necessità di ripiegare su un’opzione alternativa.

Nel frattempo, un’altra notizia di Calciomercato,com aggiunge che la Juventus sarebbe felice di scambiare Vlahovic con l’attaccante dell’Atletico Madrid Joao Felix, che si trova vicino alla scadenza di contratto.