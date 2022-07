Serie A, la Salernitana su tre giovani della Juventus

19-07-2022 19:11

L’obiettivo del patron della Salernitana Danilo Iervolino, e della società campana tutta, è semplice: riuscire a salvarsi ancora, nonostante le difficoltà, i problemi economici e un livello generale della Serie A che sembra piano piano aumentare.

L’anno scorso Davide Nicola ha compiuto molto più di un miracolo, ma è difficile che questi avvenimenti capitino due anni consecutivi. Per riuscire a giocarsela alla pari con le altre, i campani puntano in grande sul mercato, cercando tre giovani molto promettenti attualmente in forza alla Juventus.

In serata, come riporta tuttojuve.com, ci sarà un summit nel ritiro campano tra il direttore sportivo Morgan De Sanctis e il tecnico Davide Nicola. TuttoSalernitana parla di tre nomi della Juve per il centrocampo: Nicolò Rovella, Filippo Ranocchia e Nicolò Fagioli, tutti nel giro della Nazionale U21.

