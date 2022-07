19-07-2022 18:04

La Salernitana non si ferma e pensa non a uno ma a tre colpi per rinforzare centrocampo e attacco in vista della prossima Serie A. Morgan De Sanctis non lavora solamente in uscita, dove il nome più caldo per salutare l’Arechi è quello di Simy (possibili gli addii anche di Mikael e Kechrida) e dopo gli obiettivi sfumati di Crnigoj e Thorsby si punta ad altri profili che potrebbero vestire di granata il prossimo anno.

Tra tutti il nome più caldo è quello di Andrea Pinamonti, che piace a mezza Serie A e sarebbe il profilo perfetto per sostituire il partente Simy: classe 1999, l’ex Inter è reduce dall’ottima stagione all’Empoli, che è riuscito a rilanciarlo a dovere nel massimo campionato italiano (13 gol fatti in Toscana). Per quanto non sia semplice battere la concorrenza delle altre società la Salernitana farà un tentativo e nel mentre c’è stato un dialogo con la Juventus per tre possibili prestiti, ovvero Nicolò Rovella, Filippo Ranocchia e Nicolò Fagioli. De Sanctis ha intenzione di portare all’Arechi uno di questi tre giovani prospetti.

