Juventus: per il centrocampo obiettivo Paredes

19-07-2022 10:52

Quasi definita la cessione di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco, la Juventus lavora per puntellare la rosa nel centrocampo.

Per Massimiliano Allegri, l’innesto di Paul Pogba non è sufficiente per aumentare la qualità del proprio gioco in centrocampo, e per questo serve un regista di esperienza internazionale come Leandro Paredes, in uscita dal PSG.

Secondo la Gazzetta dello Sport, il ds bianconero Federico Cherubini avrebbe inserito nella trattativa alcune contropartite tecniche come Moise Kean, proposta rispedita al mittente dai parigini.

Non vi sono, quindi, al momento altri calciatori che interessano al Paris Saint Germain che servono ad abbassare le pretese del PSG, ritenute alte dalla società bianconera.

