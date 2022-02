12-02-2022 08:39

Luiz Felipe non è mai stato così lontano dalla Lazio come in questo momento. Il Corriere dello Sport in edicola oggi riporta l’intenzione dell’estremo difensore biancoceleste di non rinnovare il proprio contratto con la squadra della capitale.

Tanti tentennamenti nell’ultimo periodo, con l’ultima offerta della proprietà rispedita al mittente (circa due milioni di euro a stagione più bonus). Sul 24enne al momento ci sono Inter, Atletico Madrid e Betis Siviglia.

