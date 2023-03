Campionato di calcio di Serie A 2022-23: tutte le partite in calendario oggi. I big match di giornata e le altre gare in programma

Il campionato di calcio di Serie A 2022-23 gioca la sua 26a giornata. Dopo l’anticipo di venerdì sera tocca al Napoli contro l’Atalanta e poi a seguire la Lazio a Bologna. Partite spalmate fino a lunedì sera quando scenderà in campo il Milan.

La situazione in classifica prima della 26a giornata

Alla vigilia della 25a giornata la situazione in classifica era questa: Napoli 65 punti; Inter 50; Lazio 48, Milan e Roma 47; Atalanta 42: queste sono le squadre attualmente in zona Champions ed Europa league. Seguono: Juve (-15) e Bologna 35; Torino 34, Udinese e Monza 32; Fiorentina 31, Sassuolo 30, Empoli 28, Lecce 27, Salernitana 25 e Spezia 21. In zona retrocessione per adesso ci sono: Verona 18, Cremonese e Samp 12.

Le partite in programma per la 26a giornata e dove vederle in diretta

Spezia-Inter 10-mar 20.45 DAZN Empoli-Udinese 11-mar 15.00 DAZN Napoli-Atalanta 11-mar 18.00 DAZN Bologna-Lazio 11-mar 20.45 DAZN SKY Lecce-Torino 12-mar 12.30 DAZN SKY Cremonese-Fiorentina 12-mar 15.00 DAZN Verona-Monza 12-mar 15.00 DAZN Roma-Sassuolo 12-mar 18.00 DAZN Juventus-Sampdoria 12-mar 20.45 DAZN Milan-Salernitana 13-mar 20.45 DAZN SKY

Le partite di sabato 11 marzo

Oggi si giocano 3 partite.

Alle 15.00 c’è Empoli-Udinese , partita molto interessante tra due sorprese di questo torneo: tanti giovani di belle speranze in campo.

, partita molto interessante tra due sorprese di questo torneo: tanti giovani di belle speranze in campo. Alle 18.00 in campo Napoli-Atalanta : partita molto interessante. Il Napoli cerca vendetta dopo la sconfitta dell’ultimo turno, la Dea non sembra in grande condizione ma sicuramente non mancherà lo spettacolo.

: partita molto interessante. Il Napoli cerca vendetta dopo la sconfitta dell’ultimo turno, la Dea non sembra in grande condizione ma sicuramente non mancherà lo spettacolo. Alle 20.45 c’è Bologna-Lazio: la ciurma di Sarri vuole bissare il grande risultato del Maradona e dimenticare la figuraccia di coppa. Il Bologna in casa finora sta facendo grandi cose: match tutto da vedere.

Le partite di domenica 12 marzo

Oggi si giocano 4 partite.

Alle 12.30 gustoso lunch match Lecce-Torino . I granata sono in palla e vanno in Salento per far punti, il Lecce è squadra molto solida: saranno scintille.

. I granata sono in palla e vanno in Salento per far punti, il Lecce è squadra molto solida: saranno scintille. Alle 15.00 Cremonese-Fiorentina . La Viola di questi tempi è un brutto cliente per tutti, la Cremonese però ha fame di punti: si prevede spettacolo.

. La Viola di questi tempi è un brutto cliente per tutti, la Cremonese però ha fame di punti: si prevede spettacolo. Alle 15.00 Verona-Monza : occasionissima per i gialloblu per riaprire la lotta salvezza. Al Bentegodi arriva un Monza con la pancia piena che potrebbe rivelarsi avversario piuttosto abbordabile.

: occasionissima per i gialloblu per riaprire la lotta salvezza. Al Bentegodi arriva un Monza con la pancia piena che potrebbe rivelarsi avversario piuttosto abbordabile. Alle 18.00 Roma-Sassuolo . I giallorossi vogliono i 3 punti per continuare la corsa Champions. Il Sassuolo è in un buon momento e come noto, ama rompere le uova nel paniere alle grandi.

. I giallorossi vogliono i 3 punti per continuare la corsa Champions. Il Sassuolo è in un buon momento e come noto, ama rompere le uova nel paniere alle grandi. Alle 20.45 Juve-Samp. I bianconeri con la partita di coppe nelle gambe ospitano l’ultima in classifica che però continua a giocare piuttosto bene. Serve una partita concreta per Madama se vuole riprendere la corsa in campionato dopo il ko di Roma.

Le partite di lunedì 13 marzo

Oggi si gioca 1 partita.

Alle 20.45 Milan-Salernitana. Si finisce in bellezza con i rossoneri che chiedono strada ai granata di Paulo Sousa per mantenere il passo Champions.

FAQ A che ora si gioca Roma-Sassuolo? Alle 18 di domenica 12 marzo A che ora si gioca Juve-Samp? Alle 20.45 di domenica 12 marzo A che ora si gioca Milan-Salernitana? Alle 20.45 di lunedì 13 marzo 2023 A che ora si gioca Napoli-Atalanta? Alle 18 di sabato 11 marzo

