Serie A, l'Empoli prosegue la sua marcia: schiantata l'Udinese

06-12-2021 20:37

L’Empoli di Aurelio Andreazzoli vince al Castellani contro l’Udinese di Luca Gotti per 3-1. L’Empoli ha guadagnato 23 punti nelle prime 16 giornate di Serie A; solo nella stagione 2015/16 la squadra toscana ne aveva raccolti di più (24) allo stesso punto del torneo.

I friulani vanno anche in vantaggio nel primo tempo grazie a un gol di Deulofeu. Prima frazione che si chiude 1-0 per l’Udinese, ma nel secondo tempo inizia lo show dei toscani, che trovano tre gol e dominano la partita. A segno Stojankovic, Bajrami e la chiude nel finale Pinamonti.

Empoli ora 11° in classifica a quota 23 punti in 16 giornate, mentre l’Udinese rimane a 16 punti in 16 partite al 14° posto.

