Serie A, l'ex arbitro Marelli: "Si al Var a chiamata"

29-10-2021 19:57

L’ex fischietto FIGC, e attuale commentatore DAZN, Luca Marelli, è stato intervistato dal Corriere dello Sport in merito alla Var. Molto criticata in questo momento, la Video Assistant Refere sta causando molte polemiche per via della poca trasparenza che c’è intorno a tutto l’apparato.

In quest’ottica, Marelli si dice favorevole al Challenge, ovvero il Var a chiamata:

“Sì al challenge. In Italia si danno troppi rigori. Sono favorevole dal primo momento, per me è la naturale evoluzione della tecnologia. Sono un grande appassionato di sport americani e anche oltreoceano c’è stata questa trafila: prima la tecnologia a disposizione degli arbitri, poi la possibilità per gli allenatori di chiamare il challenge”. Poi un monito: “In Italia troppi rigori. Veniamo da due campionati con 187 e 150 rigori. Ci vorranno mesi, se non anni, per invertire la tendenza”.

