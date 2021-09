Serie A, l'Olimpia Milano non brilla ma vince a Napoli

L’Olimpia Milano ha battuto per 73-63 Napoli nell’anticipo della prima giornata di Serie A. Come da pronostico, la squadra di Messina ha piegato i campani, al ritorno nella massima divisione dopo 13 anni, e si è rialzata subito dopo la finale di Supercoppa persa contro la Virtus Bologna.

I meneghini non hanno brillato particolarmente ma hanno fatto la differenza soprattutto grazie alla difesa e ai tanti rimbalzi difensivi e offensivi conquistati: top scorer Datome e Shields con 13 punti a testa, 10 per Mitoglu e Melli. Per Napoli non bastano i 17 punti di Parks, miglior marcatore dell’incontro.

Milano concentra ora la sua attenzione sul suo esordio in Eurolega, in programma in settimana contro il Cska Mosca.

