Serie A, manita del Sassuolo al Castellani: Empoli demolito

L’Empoli cade malamente in casa contro il Sassuolo di Alessio Dionisi, che nella migliore uscita stagionale schianta nettamente i toscani per 5-0 grazie al gol di Domenico Berardi e alle doppiette dei due giovani attaccanti Giacomo Raspadori e Gianluca Scamacca. Di Henderson il gol della bandiera per l’Empoli.

Il tabellino

EMPOLI (4-3-1-2) – Vicario; Stojanovic, Ismajli, Viti, Marchizza (46′ Tonelli); Henderson, Stulac (46′ Ricci), Zurkowski; Bajrami; Di Francesco (30′ Cutrone), Pinamonti (77′ Asllani). All.: Andreazzoli.

SASSUOLO (4-2-3-1) – Consigli; Toljan, Chiriches (77′ Ayhan), Ferrari, Rogerio (77′ Muldur); Harroui (61′ Frattesi), Lopez; Berardi (89′ Ruan), Raspadori, Kyriakopoulos; Defrel (62′ Scamacca). All.: Dionisi.

ARBITRO: Manuel Volpi della sezione di Arezzo.

GOL: 13′ rig. Berardi (S), 16′ Henderson (E), 24′ Raspadori (S), 67′ Scamacca (S), 71′ Raspadori (S), 92′ Scamacca (S).

ASSIST: Berardi (S, 1-3), Frattesi (S, 1-5).

AMMONITI: Berardi, Kyriakopoulos, Lopez (S).

ESPULSO: 60′ Viti (E).

NOTE – Recupero 2’+3′.

Apre le marcature un rigore di Domenico Berardi, ma poco dopo Henderson firma il gol dell’1-1. Raspadori riporta però i neroverdi in vantaggio già nel primo tempo, al 24′. La partita rimane abbastanza equilibrata fino al minuto 60 della ripresa, quando Viti rimedia due gialli nel giro di pochi secondi e lascia i suoi in 10. Da li in poi il Sassuolo dilaga. Doppietta di Scamacca e altro gol di Raspadori per il 5-1 finale.

Ritorno al successo dopo tre partite per il Sassuolo, mentre per l’Empoli è il secondo passo falso consecutivo in casa.

