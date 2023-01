Serie A, Meret ammette: "Abbiamo rischiato poco"

21-01-2023 21:18

Il Napoli riprende la marcia dopo la sorprendente eliminazione per mano della Cremonese e completa un girone d’andata pressocché perfetto, esclusa la sconfitta di San Siro; Alex Meret, che all’Arechi ha mantenuto la propria porta inviolata per l’8^ volta nel torneo, ha rilasciato a Dazn queste parole: “Abbiamo tenuto in mano la partita: sono stato chiamato in causa poche volte, su quella occasione nel finale sono rimasto in piedi sino all’ultimo e poi sono andato giù velocemente. C’è stata attenzione, pazienza e maturità: abbiamo subito poco. Sono felice per la stagione che sto e che stiamo facendo: voglio continuare a lavorare così, cercando di portare a casa più vittorie possibili. La classifica? La guardiamo, ma siamo a metà percorso: dobbiamo pensare partita dopo partita, perché per tagliare il traguardo c’è ancora tempo”.