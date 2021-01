Serie A, Milan-Atalanta: probabili formazioni

Il Milan si gioca il titolo di campione d’inverno. A San Siro alle 18 di sabato 23 gennaio arriva l’Atalanta e ai rossoneri basta un punto per essere sicuri di conquistare il simbolico titolo di metà stagione.

Avversario impegnativo comunque per il Milan, che giocherà in contemporanea con l’Inter impegnata a Udine e avversaria martedì dei quarti di Coppa Italia in gara secca.

Non pochi i problemi di formazione per Pioli, privo degli squalificati Romagnoli e Saelemaekers e di Calhanoglu ancora positivo al Coronavirus e con Kjaer acciaccato: si punta a portare almeno in panchina il neo acquisto Tomori.

Dea invece in campo con i titolari dopo il turnover nel recupero di mercoledì contro l’Udinese.

Milan-Atalanta, probabili formazioni.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kalulu, Kjaer, T.Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli.

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina, Ilicic; D. Zapata. All.: Gasperini.

OMNISPORT | 22-01-2021 11:20