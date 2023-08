Serie A, Milan Badelj in mixed zone: "Ci serviva vincere, ora a Torino con un'altra testa"

"Dovevamo far vedere ai nostri tifosi che noi non siamo quelli visti contro la Fiorentina"

28-08-2023 13:19

“Vincere ci serviva perché la nostra priorità era quella di far vedere ai tifosi che non siamo quelli della scorsa settimana, quando abbiamo perso con la Fiorentina. Domenica scorsa non eravamo noi stessi e la reazione di oggi mi rende orgoglioso di far parte di questa squadra”. Lo ha il centrocampista del Genoa, Milan Badelj, in mixed zone a termine della partita Lazio-Genoa disputata all’Olimpico e valida per la seconda giornata di serie A. “I dettagli fanno la differenza, poi ci vuole il giusto atteggiamento, soprattutto quando affronti squadre che hanno qualcosa di più rispetto a te – ha continuato -. Arriveremo a Torino con un’altra testa ma per ogni gara dobbiamo arrivare con il giusto approccio come abbiamo fatto oggi”. Mentre parlando della Lazio ha detto: “non sono preoccupato per loro, usciranno da questo periodo e gli auguro tutto il meglio”