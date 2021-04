Serie A, Milan: Paolo Scaroni e l'importanza del nuovo stadio

Uno dei tavoli di discussione più importanti tra Milan e Inter è quello relativo alla costruzione del nuovo stadio di proprietà, che vada a rimpiazzare l’ormai obsoleto San Siro, pieno di storia e di ricordi ma non più attrezzato per le esigenze moderne delle società, che nello stadio cercano un modello di business e di autofinanziamento sempre più importante.

Di questo ha parlato, attraverso il proprio profilo LinkeDin (canale insolito per questo tipo di comunicati) Paolo Scaroni, attuale presidente del Milan. Il numero 1 rossonero sottolinea, ancora una volta, l’importanza del nuovo stadio come simbolo dell’aggregazione dei tifosi e come fonte di reddito indispensabile. Queste le sue parole:

“Il nuovo stadio è qualcosa di più di un punto di incontro tra sport, tifosi e comunità. L’impianto del Tottenham presto diventerà un nuovo hub energetico per minimizzare l’impatto ambientale. Un progetto innovativo e sostenibile per raggiungere l’autosufficienza della struttura e dell’area circostante, attraverso tecnologie innovative. I luoghi del calcio diventeranno protagonisti della vita e del futuro delle città. Modelli virtuosi di riqualificazione urbana, motori di sviluppo, dal positivo impatto sociale ed economico, nel totale rispetto dell’ambiente”.

OMNISPORT | 09-04-2021 14:30