Serie A, Milan-Sassuolo: le probabili formazioni

Alle ore 18.30 di domani, lo stadio San Siro sarà teatro di Milan-Sassuolo. Per i rossoneri, prosegue la corsa per ottenere un posto per la prossima Champions League, visto il secondo posto a -9 dall’Inter ma a +6 dal Napoli quinto. Quanto al Sassuolo, la squadra di De Zerbi è salva da un pezzo e può ancora lottare per ottenere il pass alla prima edizione della Conference League.

In vista della gara contro il Sassuolo, Pioli dovrebbe fare a meno ancora di Calabria e Maldini, mentre rientra Ibrahimovic dopo il turno di squalifica e che sarà al centro del reparto e appoggiato dalle tre mezze punte: Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic. Il croato è in vantaggio sul portoghese Leao.

Nel Sassuolo, Caputo potrebbe ancora restare ai box, insieme ad Ayhan e Romagna. A centrocampo, ritorna dal 1′ Locatelli che dovrebbe mettersi in coppia con Lopez, in rete sabato contro il Sassuolo. Mentre in avanti, ancora il giovane Raspadori è in lizza per sostituire Caputo, supportato dai tre trequartisti Berardi, Djuricic e Boga.

PROBABILI FORMAZIONI

Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Bennacer, Kessié; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. All. Pioli

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Lopez, Locatelli; Berardi, Djuricic, Boga; Raspadori. All. De Zerbi.

OMNISPORT | 20-04-2021 09:24