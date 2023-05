Serie A, Monza-Roma: probabili formazioni

I ventidue che scenderanno in campo questa sera

03-05-2023 09:57

Il Monza per continuare nel sogno decimo posto, la Roma per rimanere in scia nella corsa ad un posto Champions. Questi gli obiettivi per Monza-Roma, partita che si disputa questa sera alle ore 21.00 presso lo stadio Brianteo-U Power del capoluogo brianzolo.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Izzo, Pablo Marì, Caldirola; Ciurria, Pessina, Rovella, Carlos Augusto; Caprari, Colpani; Mota. All. Palladino

Squalificati: nessuno

Indisponibili: D’Alessandro

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Celik, Mancini, Ibanez; Zalewski, Cristante, Camara, Spinazzola; El Shaarawy, Pellegrini; Abraham. All. Mourinho

Squalificati: Matic

Indisponibili: Belotti, Bove, Karsdorp, Kumbulla, Llorente, Smalling, Wijnaldum