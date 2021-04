Serie A, Muriel MVP del mese di aprile

Luis Muriel vince il premio come miglior giocatore della Serie A nel mese di aprile. Consueto appuntamento ormai alla fine di ogni mese. Lo scorso mese il premio era stato vinto da Lorenzo Insigne.

La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Atalanta-Benevento, in programma mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20.45 al Gewiss Stadium. Nel mese di aprile l’attaccante dell’Atalanta ha realizzato 3 goal e 1 assist.

L’amministratore delegato della Lega di Serie A, Luigi De Siervo, ha motivato con queste parole la scelta di affidare il premio al colombiano:

“Luis Muriel sta dimostrando, ancora una volta, tutte le grandi qualità che gli sono sempre state riconosciute: tecnica, estro e velocità fanno del colombiano uno degli attaccanti più forti di Serie A, il migliore come numero di reti per minuti disputati. Con prestazioni di altissimo livello, soprattutto per la capacità di risultare sempre decisivo, il centravanti dell’Atalanta sta confermando la Dea ai vertici del nostro campionato”.