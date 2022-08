Serie A, Napoli: fatta per l'arrivo di Sirigu

08-08-2022 20:51

Come riporta TMW, il Napoli avrebbe chiuso per l’arrivo a parametro zero del portiere Salvatore Sirigu, svincolato dopo la fine della sua avventura al Genoa. Sirugu arriva a Castel Volturno, in linea teorica, come secondo portiere, in atteso dell’arrivo di uno tra Kepa e Keylor Navas.

Sirigu garantisce una grande esperienza internazionale, avendo giocato per tanti anni nel PSG ed essendo stato nel giro della nazionale maggiore. Sirigu arriva in Campania con un contratto di un anno, con scadenza 2023, con opzione per un’altra stagione.

