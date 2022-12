Serie A, Napoli: pronti rinforzi in mezzo al campo

02-12-2022 12:44

Il Napoli sta studiando le prossime mosse per rinforzare il proprio centrocampo, impostando alcune trattative in vista soprattutto di giugno. L’obiettivo numero 1 per l’estate dovrebbe essere Frattesi del Sassuolo, ma questo solo in caso di partenza del polacco Zielinski, protagonista di un gran Mondiale fino a questo momento. Con un contratto in scadenza nel 2024 e le difficoltà di trovare un accordo per il rinnovo, una sua cessione potrebbe non essere così remota.

Anche Demme potrebbe lasciare il Napoli, data la poca considerazione di Spalletti che gli preferisce altri giocatori. In questo caso, il preferito per sostituirlo sarebbe Ilic del Verona, valutato 25 milioni di euro.