Serie A – Napoli-Verona, le probabili formazioni

Dopo la vittoria con il Lecce e la sconfitta di misura in casa del Milan, gli uomini di Spalletti tornano al Maradona ed affrontano una rivale storica della serie A

15-04-2023 12:56

Nessuna rivoluzione per Luciano Spalletti che in questo sabato torna, insieme ai suoi, a concentrarsi sul campionato ed attende il Verona di Zaffaroni.

Nonostante l’imminente impegno di Champions, i partenopei scendono in campo con molti titolari e rilanciano dal primo minuto Raspadori.

Sul fronte Verona assenti per squalifica Magnani e Veloso, mentre restano in infermeria Sulemana, Hrustic, Lazovic ed Henry.

Ecco le probabili formazioni.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Ndombele; Politano, Raspadori, Elmas. All. Spalletti.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz, Hien, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Duda, Depaoli; Ngonge, Lasagna; Djuric. All. Zaffaroni.