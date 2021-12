Serie A: Olimpia 10 e lode, la Virtus Bologna di misura su Sassari

05-12-2021 21:35

L’Olimpia Milano 10 e lode in campionato. I ragazzi di Ettore Messina hanno battuto Brindisi 79-53 grazie a uno strepitoso secondo tempo, firmando così la demima vittoria su dieci partite disputate in Italia in stagione. Brividi invece per la Virtus Bologna, che riesce solo ai supplementari a battere Sassari 102-100.

Match combattuto anche quello tra Trieste e Trento, vinto dai padroni di casa per 70-69. Treviso si è imposto 86-76 su Reggio Emilia, Pesaro supera Brindisi 94-75.

OMNISPORT