Serie A: Petagna trascina il Napoli, goleada Atalanta con super Muriel

09-01-2022 18:32

Vittorie per Napoli e Atalanta nei primi posticipi della ventunesima giornata di Serie A: gli azzurri hanno piegato per 1-0 in casa la Sampdoria grazie a una magia di Petagna. Spalletti perde Insigne per infortunio ma festeggia i tre punti che permettono ai suoi di salire a quota 42 punti, a -3 dall’Inter seconda.

L’Atalanta travolge l’Udinese 6-2 in trasferta (Muriel protagonista) e consolida il suo quarto posto a quota 41 punti.

Serie A, Napoli-Sampdoria: Petagna la sblocca prima dell’intervallo

Gli azzurri schiacciano in avvio gli ospiti, molto chiusi: la prima vera occasione per i padroni di casa arriva al 27′ ed è firmata Rrahamani. Alla mezz’ora Spalletti è costretto a fare a meno di Insigne, fuori per un problema muscolare: dentro Politano. Spinge il Napoli, al 35′ Juan Jesus si vede annullare una rete del Var per fuorigioco di Politano. Il vantaggio azzurro arriva comunque prima dell’intervallo: al 43′ Petagna approfitta di una respinta di testa errata di Ferrari e con un gran sinistro al volo supera Audero.

Serie A, Napoli-Sampdoria: gestione partenopea, esordio di Tuanzebe

Ripresa a ritmi più bassi per i partenopei, mentre D’Aversa cerca di dare la scossa ai suoi inserendo il neo acquisto Rincon e Falcone. Il Napoli manca di poco il raddoppio con Mertens, la gara resta in bilico e D’Aversa decide di aumentare il peso offensivo dei suoi mettendo in campo una terza punta, Caputo. Nel finale di partita esordio del neoacquisto dei partenopei Tuanzebe, in campo per Ghoulam. Mertens cerca più volte la rete prima del triplice fischio, senza successo.

Serie A, Udinese-Atalanta: Dea irresistibile nel primo tempo

Atalanta dilagante nel primo tempo: dopo un’occasione in avvio di Muriel la squadra di Gasperini sblocca il risultato al 15′ con un colpo di testa di Pasalic. L’Udinese non riesce a reagire e i bergamaschi affondano altre due volte, al 20′ con Muriel (spettacolare azione personale) e al 41′ con Malinovskyi, sinistro dopo una respinta corta della difesa friulana.

Serie A, Udinese-Atalanta: Muriel cala il poker, poi la Dea dilaga

L’Udinese cerca di rientrare in partita nella ripresa con un’autorete di Djimsiti sul tiro di Molina, ma al 76′ l’Atalanta la chiude ancora con un grande Muriel, che brucia in velocità De Maio e con un bel diagonale fa poker chiudendo la partita. Nel finale di partita ancora spettacolo: Beto segna il 2-4 su assist di Success, ma i nerazzurri reagiscono, con altre due reti allo scadere. Maehle all’89’ e Pessina al 92′ fissano il risultato sul definitivo 6-2.

OMNISPORT