Serie A, prestigiosa vittoria del Monza

22-12-2022 21:42

La marcia di avvicinamento verso la ripresa della massima categoria regala al Monza una vittoria di prestigio e la nota lieta del recupero di Pablo Marì, che ha riassaporato il campo una manciata di minuti.

I brianzoli, che sfideranno nelle prime partite di campionato Fiorentina e Inter, hanno vinto in casa del Lione 2-1, ottavo in Ligue 1: a Mota Carvalho (26′, riprende la respinta di Lopes su Carlos Augusto) e Caprari (63′, approfitta in posizione ‘sospetta’ di un errore della difesa transalpina) ha risposto Lukeba nei minuti conclusivi.

Questo il tabellino:

Lione-Monza 1-2

Marcatori: 25′ Mota Carvalho (M), 18′ st Caprari (M), 47′ st Lukeba (L)

Lione (4-3-3): Lopes; Henrique, Lukeba, Diomande, Gusto (55′ Da Silva); Mendes (68′ Lepenant), Caqueret (68′ Reina-Adelaide), Tolisso (63′ Faivre), Aouar (68′ Cherki), Dembele (68′ Tete), Lacazette (68′ Toko Ekambi). Allenatore: Blanc

Monza (3-4-3): Di Gregorio; Marlon (78′ Carboni), Caldirola (78′ Pablo Mari), Izzo (72′ Antov); Donati (78′ D’Alessandro), Rovella, Pessina (88′ Barberis), Carlos Augusto; Ciurria (78′ Machin), Dany Mota (72′ Gytkjaer), Petagna (61′ Caprari). Allenatore: Palladino