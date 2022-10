Serie A, progressi per la cessione della Sampdoria

22-10-2022 22:19

La Sampdoria è sempre più prossima ad essere venduta a un fondo di investimento. La Toro Capital dovrebbe essere il nome che rileverà i blucerchiati, che stanno passando un momento davvero difficile sia in campo che a livello societario. Queste sono le dichiarazioni di Francesco Console, l’agente del fondo arabo che si sta occupando della trattativa, riportate da Numero Diez:

“Ci troviamo in un momento molto delicato e riservato. Sono stati firmati alcuni patti di riservatezza e dunque non posso rivelare dettagli. Sono l’escrow agent, la Console & Partners è l’advisor incaricato direttamente dal Qatar da Al Thani. La Toro Capital, un fondo di investimento, è il veicolo scelto. Sto lavorando a questa trattativa da tre settimane, e molto lavoro è già stato compiuto da me e il dott. Vidal (il trustee incaricato della vendita della Sampdoria) ne è consapevole, siamo a un punto fondamentale. Io penso che l’operazione si chiuderà positivamente per i tifosi e per una società così importante. Da questa parte c’è tutta la volontà a chiudere e lo sa anche il dottor Vidal”.