Serie A, Salernitana-Atalanta: probabili formazioni

Così in campo le due squadre

13-05-2023 10:12

Salernitana-Atalanta apre il sabato di gare della 35.ma giornata di Serie A quest’oggi alle 15.00 allo Stadio Arechi di Salerno. La squadra di Gasperini vuole portare a casa i 3 punti per non perdere quota in vista del sogno Champions; la Salernitana vuole riscattare l’8-2 dell’andata per avvicinarsi il prima possibile a quota 40, ovvero la salvezza sicura e tranquilla.

SALERNITANA (3-4-2-1): Ochoa; Lovato, Daniliuc, Pirola; Mazzocchi, Kastanos, Coulibaly, Bradaric; Candreva, Dia; Botheim. All. Sousa

Squalificati: Bronn

Indisponibili: Crngoj, Fazio, Valencia

ATALANTA (3-4-2-1): Sportiello; Toloi, Djimsiti, Scalvini; Soppy, De Roon, Koopmeiners, Zappacosta; Ederson, Pasalic; Zapata. All. Gasperini

Squalificati: Maehle

Indisponibili: Boga, Hateboer, Lookman, Palomino, Ruggeri, Vorlicky