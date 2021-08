Serie A, Sarri dopo la goleada: "Non illudiamoci"

Lazio davvero esagerata oggi allo Stadio Olimpico di Roma, vittoriosa sul povero Spezia di Thiago Motta per 6-1. Queste le parole del tecnico Maurizio Sarri a DAZN

“Non mi piace aspettare bassi, poi sul 4-1 siamo stati agevolati dalla superiorità numerica. In queste esperienze nuovo il percorso di crescita non è lineare, alti e bassi, quindi sappiamo di dover lavorare e crescere ancora molto, i presupposti ci sono ma non ci dobbiamo illudere per 2 partite”. E su Luis Alberto: “Noi abbiamo cercato di dare solidità alla squadra ad Empoli, lui sta crescendo e in più le sue qualità di palleggio potevano essere importanti oggi”.

OMNISPORT | 28-08-2021 21:18