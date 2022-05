Serie A, Sassuolo-Milan biglietti esauriti: allarme bagarini

17-05-2022 20:56

Sono andati esauriti in meno di un’ora i biglietti disponibili per l’ultima gara della Serie A 2021/2022 tra Sassuolo e Milan, in programma domenica al Mapei Stadium di Reggio Emilia.

Il click-day è andato esaurito in pochissimo tempo, con una coda di almeno 90.000 persone sul sito in attesa di acquistare il biglietto per la gara che potrebbe regalare la vittoria dello Scudetto al Milan.

Il Mapei Stadium a capienza ridotta e la possibilità di acquistare fino a quattro tagliandi ha favorito un secondo mercato, quello dei bagarini, che ora stanno iniziando a mettere in vendita i biglietti anche 3.000 euro l’uno.

Di questa rapidità da parte dei tifosi nel riempire lo stadio ne ha parlato anche Andrea Fabris, direttore organizzativo del Sassuolo, nel corso dell’evento Un anno di Generazione S:

“Questa mattina c’era un po’ di apprensione dato che in cinque minuti abbiamo avuto una richiesta di 100.000 persone. Il sistema ha retto in modo ottimo, con grande equilibrio e tranquillità e nel giro di un’ora l’impianto era totalmente esaurito, questo ci toglie un problema ma è ovvio che le persone cercheranno di trovare i biglietti in ogni modo”.

