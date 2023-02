Serie A, Sassuolo – Napoli: le formazioni ufficiali

Tutto pronto per l’anticipo del venerdì della 23ª giornata: i neroverdi proveranno a far forza sul “Mapei Stadium” per fermare la corazzata di Luciano Spalletti. Assente Domenico Berardi.

17-02-2023 20:07

Fonte: Getty Images