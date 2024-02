Pagelle Sassuolo-Torino 1-1: Pinamonti la sblocca con la specialità di casa, Zapata torna al gol

Top e flop della gara valida per la 24esima giornata di Serie A 2023/24: Bellanova domina la corsia, bene anche Pedersen, Laurentiè cresce soltanto nella ripresa

10-02-2024 22:51

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Sassuolo e Torino non vanno oltre l’1-1 nella sfida valida per la 24esima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium è successo tutto nel primo tempo, con il botta e risposta tra Pinamonti e Zapata. Punto importante per i neroverdi in ottica salvezza che attualmente salgono a quota 20 punti, a +2 dalla zona retrocessione. La squadra di Juric, invece, infila il secondo pareggio consecutivo dopo lo 0-0 casalingo contro la Salernitana.

La chiave della partita

Avvio sprint del Sassuolo che ha subito trovato la via del gol con Pinamonti. La reazione del Torino è stata immediata con Zapata, salendo in cattedra fino alla fine del primo tempo avvicinandosi al vantaggio e contenendo al meglio le poche iniziative dei neroverdi, che si sono un po’ spenti man mano.

La ripresa viaggia sul filo dell’equilibrio, fin quando gli allenatori non scelgono di cambiare gli interpreti. Una ricarica di forze fresche soprattutto per il Torino, sicuramente più propositivo rispetto ai neroverdi. D’altra parte, gli uomini di Juric non sono riusciti a concretizzare. Nel corso della gara è spiccata la poca velocità nel palleggio della squadra di Dionisi.

Rivivi tutte le emozioni di Sassuolo-Torino

Top e flop Sassuolo

Laurienté 5.5: Spreca un’ottima ripartenza divorandosi il gol e macchia la sua prestazione nel primo tempo con qualche errore di troppo. È cresciuto nella ripresa.

Spreca un’ottima ripartenza divorandosi il gol e macchia la sua prestazione nel primo tempo con qualche errore di troppo. È cresciuto nella ripresa. Doig 5.5: Si fa sorprendere da Bellanova sul gol dell’1-1. Nel corso della gara soffre la marcatura del centrocampista granata.

Si fa sorprendere da Bellanova sul gol dell’1-1. Nel corso della gara soffre la marcatura del centrocampista granata. Pedersen 6.5: Inserimento perfetto per Pinamonti. Spinge in entrambe le fasi.

Inserimento perfetto per Pinamonti. Spinge in entrambe le fasi. Pinamonti 7: Entra perfettamente in partita e con un colpo di testa sblocca il match al Mapei raggiungendo quota otto reti in campionato. Lotta fino alla fine con Lovato.

Top e flop Torino

Milinkovic-Savic 5.5: Non perfetto sul gol di Pinamonti. Si riscatta prima dell’intervallo con un salvataggio su punizione ma anche in altre occasioni.

Non perfetto sul gol di Pinamonti. Si riscatta prima dell’intervallo con un salvataggio su punizione ma anche in altre occasioni. Lovato 5.5: Lascia troppo spazio a Pinamonti in occasione del gol. Lotta per tutta la gara proprio con l’attaccante neroverde e viene ammonito. Nel finale rischia anche il secondo giallo. D’altra parte, una nota a favore è sicuramente il dominio in area di rigore.

Lascia troppo spazio a Pinamonti in occasione del gol. Lotta per tutta la gara proprio con l’attaccante neroverde e viene ammonito. Nel finale rischia anche il secondo giallo. D’altra parte, una nota a favore è sicuramente il dominio in area di rigore. Vlasic 6: Buon approccio alla gara, sfiora anche la rete. Cala nel secondo tempo.

Buon approccio alla gara, sfiora anche la rete. Cala nel secondo tempo. Bellanova 6.5: Serve l’assist per Zapata. È incontenibile quando parte in corsa.

Serve l’assist per Zapata. È incontenibile quando parte in corsa. Zapata 7: Il colombiano si fa trovare pronto sull’assist di Bellanova e pareggia i conti. Lotta e sfiora anche la doppietta.

Il tabellino

Marcatori: pt 5′ Pinamonti, 8′ Zapata.

Sassuolo (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Erlic (45’+4’ st Tressoldi), Viti, Doig (45’+4’ st Ferrari); Lipani (27’ st Racic), Matheus Henrique; Bajrami (27’ st Defrel), Thorstvedt; Laurientè; Pinamonti (44’ st Mulattieri). A disp.: Pegolo, Cragno, Missori, Ceide, Kumbulla, Castillejo. All.: Dionisi.

Torino (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Djidji, Lovato (37’ st Sazonov), Rodriguez (20’ pt Masina); Bellanova (37’ st Vojvoda), Tameze, Ilic (28’ st Ricci), Lazaro; Vlasic; Sanabria (28’ st Okereke), Zapata. A disp.: Gemello, Popa, Nije, Gineitis, Savva. All.: Juric.

Arbitro: Orsato di Schio.

Note: Ammoniti: Doig, Lovato, Tameze, Vlasic.

