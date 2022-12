Serie A, sirene dall'estero per Amrabat

14-12-2022 17:28

Il 26enne Sofyan Amrabat si è preso la scena mondiale, dopo le prestazione da centrocampista a 360 gradi nel Marocco semifinalista, prima Nazionale africana a tagliare questo traguardo.

Le voci di calciomercato impazzano e il viola commenta così a Marca: “Considero un onore essere accostati a Liverpool o Atletico Madrid; rispetto la Fiorentina, è una grande squadra e il mio rapporto con tutti è ottimo, in particolare con il presidente Commisso che mi ha acquistato dall’Hellas Verona. Mi piace il gioco di Simeone, è un vincente: i suoi calciatori sono forti e aggressivi, a me piace giocare in questo modo; non amo parlare degli altri, Italiano è un grande allenatore anch’esso”.

Amrabat, che è nato nei Paesi Bassi, ha militato con Utrecht, Feyenoord e Bruges: le sue presenze in Serie A sfiorano quota 200.