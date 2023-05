Serie A, squalificati: un turno a Gagliardini e Orsolini

Il giudice sportivo ha fermato per una giornata un totale di 11 giocatori, che salteranno dunque la penultima della stagione

23-05-2023 14:19

Sono 11 i calciatori squalificati, tutti per un turno, al termine della 36a giornata di Serie A. Salteranno dunque la penultima giornata del campionato. Ecco i nomi dei fermati dal giudice sportivo: Roberto Gagliardini (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna), Netto Tressoldi (Sassuolo), Filippo Bandinelli (Empoli), Luca Caldirola (Monza), Flavius Daniliuc (Salernitana), Eijif Elmas (Napoli), Koray Gunter (Sampdoria), Norbert Gyomber (Salernitana), Fabiano Parisi (Empoli, Destiny Udogie (Udinese). Per quanto riguarda allenatori e staff tecnici, un turno per Alessandro Dall’Omo (Monza), Michelangelo Rampulla (Salernitana) e Giovanni Cerra (Roma). Multe pecuniarie di 7mila euro alla Cremonese, 4mila al Lecce, 3mila al Torino e 2mila alla Juventus.