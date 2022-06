Serie A, tantissime pretendenti per Gnonto

10-06-2022 10:26

Dopo le due bellissime prestazioni in Nazionale contro Germania e Ungheria, tutta la Serie A è in fermento per raccogliere informazioni per Wilfried Gnonto, giovanissimo attaccante che al momento gioca in Svizzera, allo Zurigo.

Gli elvetici chiedono 10 milioni di euro per lasciarlo partire, e sulle sue tracce ci sono parecchi club di media classifica. Sassuolo, Bologna e Verona si sono già mosse, e ora spunta anche l’interesse del Torino.

Una mano ai nostri club potrebbe arrivare dall’attuale scadenza del contratto di Gnonto, che terminerà nel 2023. In questo modo lo Zurigo non potrà tirare troppo sul prezzo, che dunque non dovrebbe alzarsi nel corso di questa estate, e anzi si abbasserà se i nostri club decidessero di aspettare sei mesi o addirittura un anno.

