Serie A, termina in pareggio il match tra Torino e Fiorentina

Entrambe le formazioni salgono a quota 50 punti, Jovic sblocca il match ma Sanabria pareggia e porta un prezioso punto ai granata

21-05-2023 17:08

Si è concluso con un pareggio per 1-1 il match di campionato tra Torino e Fiorentina. Le due formazioni, che si incontravano per la trentaseiesima giornata di Serie A, conquistano un punto a testa e restano a pari punti. Infatti, entrambe, dopo aver ottenuto l’undicesimo pareggio stagionale, rimangono a pari punti (50) ma in posizioni di classifica leggermente diverse. La Fiorentina è nona, il Torino è undicesimo. Decimo posto per il Bologna (sempre a pari punti).

La gara giocata a Torino

A sbloccare il match e portare in vantaggio i Viola ci pensa l’ex Real Madrid Luka Jović: dopo il clamoroso palo ottenuto nei minuti finali della gara di Conference League contro il Basilea, arriva la gioia per il numero 7 della Fiorentina. L’attaccante era entrato ad inizio secondo tempo al posto di Sottil e, dopo pochi secondi dal tuo ingresso, ha sbloccato la gara. Il match però – al minuto 66 – torna nuovamente in pareggio: Antonio Sanabria, con una preziosissima rete, acciuffa il pareggio e consegna un punto ai granata.