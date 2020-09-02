Serie A Tim 2020-2021: il calendario completo delle 38 giornate

Con la diretta di mercoledì 2 settembre, la Lega Serie A ha ufficializzato il calendario della stagione 2020-2021. Per la prima volta si è affidato al sito e al canale ufficiale su Youtube della Lega la diretta che ha illustrato la sequenza delle giornate e le insidie del campionato.
Ecco il calendario completo:
1ª Giornata
20 set 2020 31 gen 2021
BENEVENTO – INTER
FIORENTINA – TORINO
GENOA – CROTONE
JUVENTUS – SAMPDORIA
LAZIO – ATALANTA
MILAN – BOLOGNA
PARMA – NAPOLI
SASSUOLO – CAGLIARI
UDINESE – SPEZIA
HELLAS VERONA – ROMA
2ª Giornata
27 set 2020 07 feb 2021
BOLOGNA – PARMA
CAGLIARI – LAZIO
CROTONE – MILAN
INTER – FIORENTINA
NAPOLI – GENOA
ROMA – JUVENTUS
SAMPDORIA – BENEVENTO
SPEZIA – SASSUOLO
TORINO – ATALANTA
HELLAS VERONA – UDINESE
3ª Giornata
04 ott 2020 14 feb 2021
ATALANTA – CAGLIARI
BENEVENTO – BOLOGNA
FIORENTINA – SAMPDORIA
GENOA – TORINO
JUVENTUS – NAPOLI
LAZIO – INTER
MILAN – SPEZIA
PARMA – HELLAS VERONA
SASSUOLO – CROTONE
UDINESE – ROMA
4ª Giornata
18 ott 2020 21 feb 2021
BOLOGNA – SASSUOLO
CROTONE – JUVENTUS
INTER – MILAN
NAPOLI – ATALANTA
ROMA – BENEVENTO
SAMPDORIA – LAZIO
SPEZIA – FIORENTINA
TORINO – CAGLIARI
UDINESE – PARMA
HELLAS VERONA – GENOA
5ª Giornata
25 ott 2020 28 feb 2021
ATALANTA – SAMPDORIA
BENEVENTO – NAPOLI
CAGLIARI – CROTONE
FIORENTINA – UDINESE
GENOA – INTER
JUVENTUS – HELLAS VERONA
LAZIO – BOLOGNA
MILAN – ROMA
PARMA – SPEZIA
SASSUOLO – TORINO
6ª Giornata
01 nov 2020 03 mar 2021
BOLOGNA – CAGLIARI
CROTONE – ATALANTA
INTER – PARMA
NAPOLI – SASSUOLO
ROMA – FIORENTINA
SAMPDORIA – GENOA
SPEZIA – JUVENTUS
TORINO – LAZIO
UDINESE – MILAN
HELLAS VERONA – BENEVENTO
7ª Giornata
08 nov 2020 07 mar 2021
ATALANTA – INTER
BENEVENTO – SPEZIA
BOLOGNA – NAPOLI
CAGLIARI – SAMPDORIA
GENOA – ROMA
LAZIO – JUVENTUS
MILAN – HELLAS VERONA
PARMA – FIORENTINA
SASSUOLO – UDINESE
TORINO – CROTONE
8ª Giornata
22 nov 2020 14 mar 2021
CROTONE – LAZIO
FIORENTINA – BENEVENTO
INTER – TORINO
JUVENTUS – CAGLIARI
NAPOLI – MILAN
ROMA – PARMA
SAMPDORIA – BOLOGNA
SPEZIA – ATALANTA
UDINESE – GENOA
HELLAS VERONA – SASSUOLO
9ª Giornata
29 nov 2020 21 mar 2021
ATALANTA – HELLAS VERONA
BENEVENTO – JUVENTUS
BOLOGNA – CROTONE
CAGLIARI – SPEZIA
GENOA – PARMA
LAZIO – UDINESE
MILAN – FIORENTINA
NAPOLI – ROMA
SASSUOLO – INTER
TORINO – SAMPDORIA
10ª Giornata
06 dic 2020 04 apr 2021
CROTONE – NAPOLI
FIORENTINA – GENOA
INTER – BOLOGNA
JUVENTUS – TORINO
PARMA – BENEVENTO
ROMA – SASSUOLO
SAMPDORIA – MILAN
SPEZIA – LAZIO
UDINESE – ATALANTA
11ª Giornata
13 dic 2020 11 apr 2021
ATALANTA – FIORENTINA
BOLOGNA – ROMA
CAGLIARI – INTER
CROTONE – SPEZIA
GENOA – JUVENTUS
LAZIO – HELLAS VERONA
MILAN – PARMA
NAPOLI – SAMPDORIA
SASSUOLO – BENEVENTO
TORINO – UDINESE
12ª Giornata
16 dic 2020 18 apr 2021
BENEVENTO – LAZIO
FIORENTINA – SASSUOLO
GENOA – MILAN
INTER – NAPOLI
JUVENTUS – ATALANTA
PARMA – CAGLIARI
ROMA – TORINO
SPEZIA – BOLOGNA
UDINESE – CROTONE
HELLAS VERONA – SAMPDORIA
13ª Giornata
20 dic 2020 21 apr 2021
ATALANTA – ROMA
BENEVENTO – GENOA
CAGLIARI – UDINESE
FIORENTINA – HELLAS VERONA
INTER – SPEZIA
LAZIO – NAPOLI
PARMA – JUVENTUS
SAMPDORIA – CROTONE
SASSUOLO – MILAN
TORINO – BOLOGNA
HELLAS VERONA – CAGLIARI
14ª Giornata
23 dic 2020 25 apr 2021
BOLOGNA – ATALANTA
CROTONE – PARMA
JUVENTUS – FIORENTINA
MILAN – LAZIO
NAPOLI – TORINO
ROMA – CAGLIARI
SAMPDORIA – SASSUOLO
SPEZIA – GENOA
UDINESE – BENEVENTO
HELLAS VERONA – INTER
15ª Giornata
03 gen 2021 02 mag 2021
ATALANTA – SASSUOLO
BENEVENTO – MILAN
CAGLIARI – NAPOLI
FIORENTINA – BOLOGNA
GENOA – LAZIO
INTER – CROTONE
JUVENTUS – UDINESE
PARMA – TORINO
ROMA – SAMPDORIA
16ª Giornata
06 gen 2021 09 mag 2021
ATALANTA – PARMA
BOLOGNA – UDINESE
CAGLIARI – BENEVENTO
CROTONE – ROMA
LAZIO – FIORENTINA
MILAN – JUVENTUS
NAPOLI – SPEZIA
SAMPDORIA – INTER
SASSUOLO – GENOA
TORINO – HELLAS VERONA
17ª Giornata
10 gen 2021 12 mag 2021
BENEVENTO – ATALANTA
FIORENTINA – CAGLIARI
GENOA – BOLOGNA
JUVENTUS – SASSUOLO
MILAN – TORINO
PARMA – LAZIO
ROMA – INTER
SPEZIA – SAMPDORIA
UDINESE – NAPOLI
HELLAS VERONA – CROTONE
18ª Giornata
17 gen 2021 16 mag 2021
ATALANTA – GENOA
BOLOGNA – HELLAS VERONA
CAGLIARI – MILAN
CROTONE – BENEVENTO
INTER – JUVENTUS
LAZIO – ROMA
NAPOLI – FIORENTINA
SAMPDORIA – UDINESE
SASSUOLO – PARMA
TORINO – SPEZIA
19ª Giornata
24 gen 2021 23 mag 2021
BENEVENTO – TORINO
FIORENTINA – CROTONE
GENOA – CAGLIARI
JUVENTUS – BOLOGNA
LAZIO – SASSUOLO
MILAN – ATALANTA
PARMA – SAMPDORIA
ROMA – SPEZIA
UDINESE – INTER
HELLAS VERONA – NAPOLI
SPEZIA – HELLAS VERONA
VIRGILIO SPORT | 02-09-2020 13:17