Serie A, Torino-Sassuolo i convocati di Roberto De Zerbi

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha comunicato l’elenco dei giocatori che domani prenderà parte alla trasfera di Serie A contro il Torino di Davide Nicola. Il Sassuolo ha pareggiato sei delle 15 sfide contro il Torino in Serie A (3V, 6P): solo contro il Cagliari (nove), i neroverdi hanno registrato più pareggi nel massimo campionato.

Gli uomini di De Zerbi vengono da una stagione davvero sorprendente, nella quale hanno respirarto per molte giornate l’odore dell’alta classifica vera. Completamente opposta invece la stagione del Torino, invischiata suo malgrado nella durissima lotta per non retrocedere. Il Torino è la squadra che ha pareggiato più partite (11) in questa Serie A; il Sassuolo è a quota nove – tra loro solo Genoa e Parma (10).

Ecco le scelte di De Zerbi:

PORTIERI

47 Andrea CONSIGLI

56 Gianluca PEGOLO

63 Stefano TURATI

DIFENSORI

2 MARLON

5 Kaan AYHAN

6 ROGERIO

13 Federico PELUSO

17 Mert MÜLDÜR

21 Vlad CHIRICHES

22 Jeremy TOLJAN

31 Gian Marco FERRARI

77 Giorgos KYRIAKOPOULOS

CENTROCAMPISTI

4 Francesco MAGNANELLI

8 Maxime LOPEZ

10 Filip DJURICIC

14 Pedro OBIANG

23 Junior TRAORE

73 Manuel LOCATELLI

ATTACCANTI

7 Jeremie BOGA

9 Francesco CAPUTO

18 Giacomo RASPADORI

25 Domenico BERARDI

27 Lukas HARASLIN

92 Gregoire DEFREL

OMNISPORT | 16-03-2021 19:06