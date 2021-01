Serie A, Torino-Verona: probabili formazioni

Il Torino vuole continuare a cavalcare l’onda positiva che si è mossa nelle ultime partite. Il Verona per prendere continuità, dati gli ultimi risultati un po’ altalenanti. I granata si trovano al diciassettesimo posto in Serie A, mentre i gialloblu sono ottavi.

Nelle file del Torino c’è un solo indisponibile, ovvero Buongiorno. Giampaolo ripropone Sirigu titolare con il trio difensivo composto da Izzo, Bremer, Lyanco. A centrocampo Linetty e Rincon sicuri titolari con Lukic che si gioca un amaglia con Meitè. Titoalre inamovibile Singo che agirà sulla fascia destra, mentre davanti spazio a Belotti e a uno tra Zaza e Verdi.

Verona che arriva a Torino senza Vieira, Favilli, Di Carmine e Benassi, tutti out per la sfida contro i granata. Juric pensa al rilancio di Gunter da titolare, con Ceccherini sicuro del posto, e Dawidowicz che si lotta l’ultimo posto con Magnani. In avanti spazio a Kalinic dal primo minuto.

PROBABILI FORMAZIONI

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Bremer, Lyanco; Singo, Linetty, Rincon, Lukic, Rodriguez; Verdi, Belotti. All. Giampaolo.

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Ceccherini; Faraoni, Tameze, Miguel Veloso, Dimarco; Barak, Zaccagni; Kalinic. All. Juric.

OMNISPORT | 05-01-2021 15:54